Эрдоган сообщил о согласии Запада с одной идеей Турции

Страны Запада начинают соглашаться с идеей Турции о необходимости реформирования Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

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В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил вероятность реформирования Совета Безопасности. Он отметил, что у него нет иллюзий по поводу возможности сделать это немедленно. При этом Гуттериш заверил, что предпримет все возможное, чтобы сделать ООН более эффективной.