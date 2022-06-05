В Херсонской области открылся единственный в области парк аттракционов

«Очень много родителей с детьми, атмосфера самая добрая. Лето, которое началось будет очень хорошим и все сложности нас миновали и минуют. Такое количество детей с родителями, такое количество тепла и улыбок редкое явление. То, что все бесплатно и аттракционы, зоопарк и мороженое, и подарки, это то самое малое, что мы можем подарить нашим детям, за которыми будущее» - сказал глава администрации Каховка Владимир Леонтьев.