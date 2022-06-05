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49 минут назад

Тихановская: на стороне Киева воюют 1,5 тыс. белорусов

Илья Родин

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в настоящее время в Польше, заявила в интервью газете Corriere della Sera, что на стороне ВСУ якобы сражаются порядка 1,5 тыс. ее соотечественников. Об этом пишет ТАСС.

Тихановская: на стороне Киева воюют 1,5 тыс. белорусов
Фото: ТАССТАСС

«Был организован батальон. Сейчас в нем 1,5 тыс. бойцов. На самом деле он не один, они есть в разных городах в подчинении украинской армии», - уточнила Светлана Тихановская.

Она рассказала также, что многие жители Белоруссии желают помочь Киеву, число белорусов в ВСУ продолжит увеличиваться, сообщает издание News.ru.

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«Определенно, многие в Белоруссии хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько и где они, я не могу сказать. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет опыта. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти», - отметила Тихановская.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал ранее, что число зарубежных наемников на Украине уменьшилось до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну существенно снизился.

В мире,Светлана Тихановская,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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