Тихановская: на стороне Киева воюют 1,5 тыс. белорусов

«Определенно, многие в Белоруссии хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько и где они, я не могу сказать. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет опыта. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти», - отметила Тихановская.