Тихановская: на стороне Киева воюют 1,5 тыс. белорусов

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в настоящее время в Польше, заявила в интервью газете Corriere della Sera, что на стороне ВСУ якобы сражаются порядка 1,5 тыс. ее соотечественников. Об этом пишет ТАСС.
«Был организован батальон. Сейчас в нем 1,5 тыс. бойцов. На самом деле он не один, они есть в разных городах в подчинении украинской армии», - уточнила Светлана Тихановская.
Она рассказала также, что многие жители Белоруссии желают помочь Киеву, число белорусов в ВСУ продолжит увеличиваться, сообщает издание News.ru.
«Определенно, многие в Белоруссии хотят помочь Украине и сейчас проходят обучение в других странах. Сколько и где они, я не могу сказать. Часто это люди, которые нуждаются в обучении, потому что у них нет опыта. Но наверняка количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти», - отметила Тихановская.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал ранее, что число зарубежных наемников на Украине уменьшилось до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну существенно снизился.