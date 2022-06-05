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36 минут назад

Италия заявила о риске начала «мировой войны за хлеб»

Илья Родин

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что если заблокированное в портах Украины зерно не будет своевременно доставлено покупателям, в Африке могут вспыхнуть конфликты. Об этом пишет РБК со ссылкой на Agenzia Italia.

Италия заявила о риске начала «мировой войны за хлеб»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Луиджи Ди Майо подчеркнул, что якобы по вине России из украинских портов не удается вывезти 30 млн тонн пшеницы. Он отметил, что вопрос об их разблокировке нужно решить в обязательном порядке.

«Потому что без этого зерна мы рискуем тем, что в Африке разразятся новые войны. Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», - уточнил дипломат.

Министр рассказал, что во вторник, 7 июня, пройдет диалоговая сессия во странами Средиземноморья. Представители государств региона совместно с делегатами из Германии обсудят вопросы продовольственной безопасности.

«Мировая война за хлеб уже идет. Мы должны ее остановить. [Президент России Владимир] Путин должен сесть за стол переговоров и, как можно скорее, заключить мирное соглашение, которое также включает в себя соглашение по пшенице», - потребовал Ди Майо.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил ранее, что Москва стремится избежать мирового кризиса на продовольственном и энергетическом рынках, но ей мешают ограничительные меры со стороны Запада.

В мире,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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