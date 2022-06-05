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35 минут назад

«Позор, который войдет в историю»: посол Украины раскритиковал ФРГ

Илья Родин

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал в социальных сетях политику немецких властей по отношению к стране. Он назвал отказ Берлина от поставок Киеву танков Leopard-1 и БМП Marder «позором, который войдет в историю». Об этом пишет РИА «Новости».

«Позор, который войдет в историю»: посол Украины раскритиковал ФРГ
Фото: ReutersReuters

«Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder», - подчеркнул Андрей Мельник.

Отмечается, что украинский дипломат постоянно критикует Германию за нерешительность в плане передачи Украине вооружений и военной техники, в особенности тяжелой.

В частности, ранее в интервью медиагруппе Funke Мельник выразил разочарование тем, что поставки обещанных немецкими властями 30 зенитных самоходных установок Gepard не будут осуществлены в ближайшее время. Их направят на Украину двумя партиями по 15 единиц - одну в конце июля, вторую - в конце августа.

Минобороны сообщило о сбитых украинских МиГ-29 и Ан-26

Мельник полагает, что ФРГ вполне в состоянии отправить Киеву свыше ста БМП Marder, а также 88 танков Leopard -1.

В мире,Андрей Мельник,
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