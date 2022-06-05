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37 минут назад

Der Spiegel: Россия одержит победу в Донбассе в ближайшее время

FBM.ruиещё 3

Российские вооружённые силы могут занять весь Донбасс в ближайшие 4-5 недель. Об этом пишет агентство Der Spiegel со ссылкой на данные агентства внешней разведки Федеративной Республики Германия. Также об этом сообщает сайт URA.RU.

В Германии спрогнозировали сроки победы России на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дело в том, что агентство внешней разведки немецкого государства думает, что сопротивление Украины может быть сломлено в ближайшие четыре-пять недель. В нескольких тайных брифингах за последние дни аналитики BND отметили, что вооружённые силы нашего государства способны ежесуточно завоевывать какие-то небольшие участки территории Незалежной.

Правда, почему часть этих засекреченных дискуссий вдруг стала известна средству массовой информации, совершенно непонятно. В таком контексте это очень сильно напоминает газетную утку. Тем не менее BND считает вполне возможным, что войска Российской Федерации могут взять весь Донбасс под собственный контроль к августу.

Специальная военная операция по разоружению и “денацификации” Украины началась 24 февраля. Ей дал старт Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Руководитель нашей державы заявил, что цель этих действий – защитить жителей Донбасса от геноцида.

Активное использование оружия, в том числе тяжёлого, продолжается на Украине уже больше трёх месяцев. Это, в том числе, связано с огромными поставками мощных вооружений Незалежной из многих западных государств. Множество местных жителей стало беженцами. По некоторым сведениям их миллионы.

Сергей Лавров (Министр иностранных дел Российской Федерации) отметил, что сроки специальной военной операции связаны с приказом Владимира Владимировича Путина избегать ударов по гражданским строениям.

2 июня Леонид Пасечник (Руководитель Луганской Народной Республики) сообщил заинтересованной общественности о том, что вооружённые силы этого образования, признанного Российской Федерацией независимым, контролируют практически всю территорию области. Денис Пушилин (Глава ДНР) в свою очередь сообщил широкой аудитории, что её армия вошла в три региона Украины.

В мире,Армия,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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