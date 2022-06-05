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1 час назад

В ВОЗ поступили сведения о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян из 27 стран

ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Они поступили из 27 стран, не являющихся эндемичными для этого заболевания, говорится в распространенном в воскресенье в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

ВОЗ сообщает о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян в 27 странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян", - отметили в организации. Эти сведения пришли "из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян", - отмечается в бюллетене.

В мире,ВОЗ,
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