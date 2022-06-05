ВОЗ сообщает о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян в 27 странах

"С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян", - отметили в организации. Эти сведения пришли "из 27 стран в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян", - отмечается в бюллетене.