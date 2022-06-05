В Турции задержали самолет с пассажирами из Молдавии

В аэропорту турецкой Антальи из-за долгов авиакомпании Air Moldova задержан молдавский пассажирский самолет. Остальные рейсы в Кишинев также были отменены. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В компании подтвердили, что проблемы с перелетами вызваны тем, что «турецкий провайдер сослался на предполагаемые договорные долги перед ним». При этом в Air Moldova подчеркивают, что задолженность была погашена.

«Согласно данным бухгалтерского учета, принятым после приватизации ГП "CA Moldova", после проведенных внутренних аудитов все счета поставщику были оплачены», — заявили в авиакомпании.

Из-за инцидента с самолетом пассажиры провели в воздушной гавани от 9 до 14 часов. В Air Moldova принесли извинения и заявили, что решают проблему.

По данным онлайн-табло вылетов и прилетов в Международном аэропорту Кишинева, пять рейсов из Антальи были отменены и один задержан.