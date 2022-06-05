У княгини Монако Шарлен выявили COVID-19

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает People.
Как сообщили изданию представители Дворца в Монако, княгиня сдала анализы, после появления некоторых симптомов COVID-19, что подтвердило наличие заболевания.
«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.
Из-за болезни княгиня Шарлен пропускает гонку на гидроциклах Riviera Water Bike Challenge, которую традиционно организует ее благотворительный фонд. Мероприятие проходит в воскресенье, 5 июня, в Монако в порту Эркюль.
В последний раз княгиня появлялась на публике на автогонках Гран-при Монако 29 мая.
Супруг княгини князь Альбер II перенес коронавирусную инфекцию дважды. Он был одним из первых среди знаменитостей, кто заявил о болезни в марте 2020 года. Во второй раз он получил положительный тест на COVID-19 в апреле этого года, после чего ушел на непродолжительный карантин.