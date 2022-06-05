У княгини Монако Шарлен выявили COVID-19

«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.

Супруг княгини князь Альбер II перенес коронавирусную инфекцию дважды. Он был одним из первых среди знаменитостей, кто заявил о болезни в марте 2020 года. Во второй раз он получил положительный тест на COVID-19 в апреле этого года, после чего ушел на непродолжительный карантин.