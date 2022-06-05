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27 минут назад

У княгини Монако Шарлен выявили COVID-19

Газета.Ru

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает People.

У княгини Монако Шарлен выявили COVID-19
Фото: Lionel Cironneau/APLionel Cironneau/AP

Как сообщили изданию представители Дворца в Монако, княгиня сдала анализы, после появления некоторых симптомов COVID-19, что подтвердило наличие заболевания.

«В соответствии с действующими правилами по охране здоровья княгиня Шарлен будет соблюдать режим изоляции в течение нескольких дней. Состояния ее здоровья не вызывает опасений», — сообщили во Дворце.

Из-за болезни княгиня Шарлен пропускает гонку на гидроциклах Riviera Water Bike Challenge, которую традиционно организует ее благотворительный фонд. Мероприятие проходит в воскресенье, 5 июня, в Монако в порту Эркюль.

В последний раз княгиня появлялась на публике на автогонках Гран-при Монако 29 мая.

Супруг княгини князь Альбер II перенес коронавирусную инфекцию дважды. Он был одним из первых среди знаменитостей, кто заявил о болезни в марте 2020 года. Во второй раз он получил положительный тест на COVID-19 в апреле этого года, после чего ушел на непродолжительный карантин.

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