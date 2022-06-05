Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«Представители международной организации лишились офиса и трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Кроме того, сотрудники не имеют доступа к своему имуществу, а также не могут делать фотографии и записывать видео для отчётов руководству.
В начале марта в ДНР проинформировали о том, что украинские военные похитили представителя ООН в Харькове.
1 марта стало известно о захвате украинскими националистами в Краматорске автомобилей СММ ОБСЕ.