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42 минуты назад

В ДНР заявили о захвате офиса ООН украинскими войсками в Краматорске

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Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске
Фото: 

«Представители международной организации лишились офиса и трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Появились подробности об убитом на Украине французском наемнике

Кроме того, сотрудники не имеют доступа к своему имуществу, а также не могут делать фотографии и записывать видео для отчётов руководству.

В начале марта в ДНР проинформировали о том, что украинские военные похитили представителя ООН в Харькове.

1 марта стало известно о захвате украинскими националистами в Краматорске автомобилей СММ ОБСЕ.

В мире,ООН,
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