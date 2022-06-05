Украинские военные захватили офис ООН в Краматорске

«Представители международной организации лишились офиса и трёх служебных автомобилей с дипломатическими номерами», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Кроме того, сотрудники не имеют доступа к своему имуществу, а также не могут делать фотографии и записывать видео для отчётов руководству.