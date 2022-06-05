В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ была уничтожена шахта имени Челюскинцев. Об этом пишет пресс-служба Народной милиции ДНР в своем официальном Telegram-канале.

«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, «Градов» и «Ураганов», - отмечается в сообщении.

В Народной милиции подчеркнули, что Киев «воюет не с армиями, а с гражданским населением Донбасса».

Под обстрел едва не попала группа журналистов. Первые снаряды и мины начали рваться, когда корреспонденты подъехали к магазину, расположенному рядом с шахтой. В торговой точке уже прятались люди, приводит детали происшествия «РЕН ТВ».