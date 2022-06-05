В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
44 минуты назад

ВСУ обвинили в уничтожении шахты в ДНР

Илья Родин

В Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ была уничтожена шахта имени Челюскинцев. Об этом пишет пресс-служба Народной милиции ДНР в своем официальном Telegram-канале.

«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, «Градов» и «Ураганов», - отмечается в сообщении.

В Народной милиции подчеркнули, что Киев «воюет не с армиями, а с гражданским населением Донбасса».

Названо число жертв в результате массированных обстрелов в ДНР

Под обстрел едва не попала группа журналистов. Первые снаряды и мины начали рваться, когда корреспонденты подъехали к магазину, расположенному рядом с шахтой. В торговой точке уже прятались люди, приводит детали происшествия «РЕН ТВ».

Во время обстрела смертельное осколочное ранение получил местный житель. В магазин он пришел вместе со своим внуком, чтобы набрать воды.

В мире,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители