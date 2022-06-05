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46 минут назад

Япония выразила протест КНДР в связи с ракетным запуском

ТАСС

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в воскресенье запуском баллистических ракет. Об этом сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

Япония обвинила КНДР в пуске ракет с изменяемой траекторией полета
Фото: UnsplashUnsplash

"КНДР проявляет беспрецедентную частоту запуска ракет, - подчеркнул Киси. - Подобные действия угрожают миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества. В связи с этим мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

По словам Киси, правительство Японии считает, что КНДР осуществила запуск шести баллистических ракет.

"В настоящий момент мы продолжаем анализировать информацию, однако, согласно нашим данным, был осуществлен запуск шести баллистических ракет", - сказал Киси.

По его словам, их максимальная высота полета составила от 50 до 100 км, они пролетели от 300 до 400 км, упав вне исключительной экономической зоны Японии.

Министр добавил, что КНДР могла запустить баллистические ракеты с изменяемой траекторией полета.

"Среди запущенных в воскресенье баллистических ракет могли быть те, которые имеют изменяемую траекторию полета", - заявил глава оборонного ведомства.

Киси также подчеркнул, что КНДР, согласно полученным данным, осуществила запуски с территории трех районов: восточного побережья, западного побережья и материковой части страны.

Ранее о запуске баллистических ракет КНДР сообщила береговая охрана Японии. В связи с произошедшим в канцелярии японского премьер-министра была созвана экстренная кризисная группа для сбора и анализа информации. К настоящему времени сведений об ущербе не поступало.

С начала года КНДР провела более 10 испытаний вооружения. Последнее состоялось 25 мая, тогда, по информации южнокорейских военных, были запущены три баллистические ракеты, включая одну межконтинентальную.

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В мире,Армия,Нобуо Киси,
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