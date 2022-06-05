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14 минут назад

Берлускони рассказал о попытках сделать Россию частью Запада

Lenta.ru

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для издания Giornale рассказал, что лидеры некоторых европейских стран помешали сделать Россию частью Запада.

Берлускони рассказал о попытках сделать Россию частью Запада
Фото: ReutersReuters

«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — отметил политик, не уточнив, о каких именно главах государств идет речь.

Говоря о происходящем на Украине, бывший премьер Италии предположил, что ситуация в Европе сейчас была бы совершенно другой, если его план относительно РФ был бы реализован.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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