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27 минут назад

СМИ: В Евросоюзе вспыхнула паника из-за успехов России на Украине

Елена Прошина

Лидеру США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди глав Евросоюза, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, сообщает Washington Post.

СМИ: В Евросоюзе вспыхнула паника из-за успехов России на Украине
Фото: ReutersReuters

К этому привели успехи Вооруженных сил России.

«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — пишет издание.

В результате на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем. А Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки.

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Европейский союз начал разрабатывать новый пакет санкций против Российской Федерации, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

«Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности», — отметил Яблонский.

В мире,Джозеф Байден,Газпромбанк,ЕС,
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