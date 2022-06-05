СМИ: В Евросоюзе вспыхнула паника из-за успехов России на Украине

Лидеру США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди глав Евросоюза, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, сообщает Washington Post.
К этому привели успехи Вооруженных сил России.
«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — пишет издание.
В результате на этой неделе европейским лидерам «вроде удалось взять себя в руки» и ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем. А Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки.
Европейский союз начал разрабатывать новый пакет санкций против Российской Федерации, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
«Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности», — отметил Яблонский.