Задержка с началом поставок на Украину вооружений стала роковым просчетом западных государств, теперь это оружие не может попасть на линию соприкосновения сторон. Об этом заявил в субботу, 4 июня, в беседе с австрийским СМИ военный стратег местного минобороны Маркус Райснер.

— Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место, — сказал Райснер.

Специалист пояснил, что часть важных путей поставок для украинской армии в районе Северодонецка уже контролируется российскими силами, возможности транспортировки по железным дорогам серьезно ограничены из-за разрушенной инфраструктуры. Грузовики же при этом становятся легкой целью для обстрелов на открытой территории Донбасса, пишет РИА Новости.

По этим причинам украинские солдаты в зоне боевых действий в настоящее время могут получить лишь небольшие системы вооружения, отметил австрийский военный стратег.