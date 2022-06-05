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23 минуты назад

Военный стратег МО Австрии назвал роковой просчет Запада в ситуации с Украиной

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Задержка с началом поставок на Украину вооружений стала роковым просчетом западных государств, теперь это оружие не может попасть на линию соприкосновения сторон. Об этом заявил в субботу, 4 июня, в беседе с австрийским СМИ военный стратег местного минобороны Маркус Райснер.

— Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место, — сказал Райснер.

Специалист пояснил, что часть важных путей поставок для украинской армии в районе Северодонецка уже контролируется российскими силами, возможности транспортировки по железным дорогам серьезно ограничены из-за разрушенной инфраструктуры. Грузовики же при этом становятся легкой целью для обстрелов на открытой территории Донбасса, пишет РИА Новости.

В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка

По этим причинам украинские солдаты в зоне боевых действий в настоящее время могут получить лишь небольшие системы вооружения, отметил австрийский военный стратег.

В минувшую среду, 1 июня, президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.

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