Экс-президент Украины Петр Порошенко гуляет по Лондону после того, как сумел сбежать из страны. Его заметили в компании с девушкой.

«Петр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили с Украины, прогуливается по Лондону с девушкой», — сообщает telegram-канал «Политика Страны». Что политик делает в Лондоне, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что Порошенко дважды за сутки пытался покинуть Украину, однако пограничники отказывались его выпускать. После этого он обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленского и попросил выпустить его из страны. Порошенко заявил, что планирует выступить на конгрессе и саммите Европейской народной партии.