СМИ: в США опасаются последствий от решений Байдена по Украине

Эксперт напомнил, что сначала Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты РСЗО для ударов по России, но спустя несколько дней поменял свое решение и дал указания «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами».

США усилили поставки вооружения с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину. Затем в США заявили, что не помогут Украине ракетами. Причина была в том, что они могут поражать цель на далеком расстоянии и способны нанести удар по территории России. Однако позже Байден все-таки объявил о передаче Украине тяжелого вооружения.