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1 час назад

Экономист объяснил попытки США и Китая избегать серьезных конфликтов

Lenta.ruиещё 1

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в беседе с агентством «Прайм» объяснил, почему при том, что США и Китай являются конкурентами во многих сферах, они всеми силами пытаются избегать действительно серьезных конфликтов друг с другом. По его словам, все дело в их взаимозависимости.

Экономист объяснил попытки США и Китая избегать серьезных конфликтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что Пекин является одним из крупнейших инвесторов в американский госдолг, а США являются крупнейшим рынком сбыта для Китая. В связи с этим, как только одна из стран предпринимает серьезные вредоносные меры в отношении второй, она также будет переживать тяжелые последствия и для собственной экономики.

«Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесет существенные финансовые потери сам», — заявил экономист.

Ранее замгоссекретаря США Энтони Блинкена Венди Шерман рассказала, что КНР бросила вызов безопасности Европы, европейской экономике и европейским ценностям. Она призвала европейские страны помочь Вашингтону в конкуренции с Пекином.

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