В Венгрии заявили о психических проблемах Зеленского

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии», - сказал Кевер в интервью HirTV.

Спикер отметил, что нуждающиеся в помощи обычно просят о чем-либо вежливо, а не переходят на угрозы и требования. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», - подытожил Ласло Кевер.