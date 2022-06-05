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33 минуты назад

В Венгрии заявили о психических проблемах Зеленского

Свободная пресса

По словам спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, украинский президент Владимир Зеленский страдает психологическими проблемами. На это, отметил он, указывает неадекватная манера поведения политика.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии», - сказал Кевер в интервью HirTV.

Спикер отметил, что нуждающиеся в помощи обычно просят о чем-либо вежливо, а не переходят на угрозы и требования. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», - подытожил Ласло Кевер.

Ранее "Свободная пресса" приводила слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс с РФ.

В мире,Ласло Кевер,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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