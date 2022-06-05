МИД Китая разоблачил США на примере Украины

Военный бюджет США в несколько сотен раз превышает сумму средств, выделенных на развитие международной торговли, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.
«Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — заявил дипломат.
На опубликованном в его посте изображении видна гора долларов, выделенных Белым домом на поддержку Украины. Рядом — скромная пачка банкнот, олицетворяющая все американские инвестиции в десять стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.
По подсчетам Лицзяня, на нужды Украины администрация Джо Байдена пожертвовала сумму примерно в 400 раз больше, чем для стран ЮВА.
Напомним, конгрессмены США настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере $40 млрд.
Среди законодателей все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли администрация главы государства отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники в адрес Украины.