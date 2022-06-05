Байдена экстренно эвакуировали из-за частного самолета

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл был эвакуирован в ближайшую пожарную часть после обнаружения частного самолета в закрытой воздушной зоне над Рехобот-Бич, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — следует из заявления.
По словам ответственной за безопасность первых лиц государства Энтони Гульельми, инцидент произошел из-за пилота, который забыл включить радиоканал с указаниями специальных служб.
В настоящее время главе государства ничего не угрожает.