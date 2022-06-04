В центре Донецка произошло несколько взрывов

Серия взрывов прогремела вечером 4 июня в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным корреспондента агентства, взрывы были отчетливо слышны в Ворошиловском районе города. О пострадавших не сообщается.

Накануне в ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из «Града». Из-за непрекращающегося огня по жилым кварталам местным пришлось укрываться в убежищах в течение несколько часов.

В начале недели центр Донецка также подвергся массированному обстрелу из крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ. В результате ударов были повержены две школы, а также здание гимназии.