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23 минуты назад

В центре Донецка произошло несколько взрывов

Газета.Ru

Серия взрывов прогремела вечером 4 июня в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

В центре Донецка произошло несколько взрывов
Фото: кадр видеокадр видео

По данным корреспондента агентства, взрывы были отчетливо слышны в Ворошиловском районе города. О пострадавших не сообщается.

Накануне в ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из «Града». Из-за непрекращающегося огня по жилым кварталам местным пришлось укрываться в убежищах в течение несколько часов.

В начале недели центр Донецка также подвергся массированному обстрелу из крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ. В результате ударов были повержены две школы, а также здание гимназии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главной целью спецоперации он назвал защиту и прекращение геноцида населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

В мире,Владимир Путин,
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