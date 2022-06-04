В центре Донецка произошло несколько взрывов

Серия взрывов прогремела вечером 4 июня в центре Донецка. Об этом сообщает ТАСС.
По данным корреспондента агентства, взрывы были отчетливо слышны в Ворошиловском районе города. О пострадавших не сообщается.
Накануне в ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 снарядов из «Града». Из-за непрекращающегося огня по жилым кварталам местным пришлось укрываться в убежищах в течение несколько часов.
В начале недели центр Донецка также подвергся массированному обстрелу из крупнокалиберной артиллерии со стороны ВСУ. В результате ударов были повержены две школы, а также здание гимназии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Главной целью спецоперации он назвал защиту и прекращение геноцида населения Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.