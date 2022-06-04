Президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios.

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Поездка, запланированная на конец июня, состоится в июля. Об этом рассказали высокопоставленные источники в США и Израиле. Байден впервые посетит регион с начала своего президентского срока. Причиной переноса стал плотный график поездки американского лидера по Европе.

Ожидалось, что Байден посетит саммит в Саудовской Аравии, где соберутся лидеры девяти арабских стран, а также Израиль.