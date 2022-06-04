В Турции заявили о невозможности принять новую волну беженцев из Сирии

«Это за пределами ее возможностей и способностей. Наоборот, мы прилагаем и будем прилагать необходимые усилия для добровольного, спокойного и достойного возвращения сирийских беженцев на родину», — уточнил он.

«При этом Турция для недопущения создания там террористического коридора будет и впредь действовать так же решительно, как и прежде», — высказался в заключение спикер.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана.