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59 минут назад

В Турции заявили о невозможности принять новую волну беженцев из Сирии

Lenta.ru

Турция не сможет выдержать новую волну беженцев из Сирии. Высказывания официального представителя президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана приводит национальное агентство Anadolu.

В Турции заявили о невозможности принять новую волну беженцев из Сирии
Фото: ShutterstockShutterstock

Политик Ибрагим Калын заявил о невозможности принять в страну еще один поток граждан Сирии.

«Это за пределами ее возможностей и способностей. Наоборот, мы прилагаем и будем прилагать необходимые усилия для добровольного, спокойного и достойного возвращения сирийских беженцев на родину», — уточнил он.

По словам Калына, власти Турции придают важное значение созданию коридора безопасности на сирийской стороне.

«При этом Турция для недопущения создания там террористического коридора будет и впредь действовать так же решительно, как и прежде», — высказался в заключение спикер.

С целью остановить поток беженцев в 2016 году ЕС заключил с Турцией соглашение о приеме и размещении бегущих от войны сирийцев. Европейская сторона взяла на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры. По состоянию на 2021 год, в Турции проживает около 3,7 миллиона беженцев из Сирии, еще 300 тысяч — из Афганистана.

В мире,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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