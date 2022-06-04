Токаев поручил расследовать загадочные случаи смерти солдат

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение создать спецкомиссию для расследования участившихся случаев гибели военнослужащих. Об этом сообщает портал ORDA.
Отмечается, что новое подразделение возглавит секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов. Под его руководством власти будут вести расследование причин смертей военнослужащих и устранять неуставные отношения в армии.
Поручение главы государства вышло после того, как стало известно о смерти 19-летнего солдата Едиля Тешебаева, тело которого нашли рядом с веревкой на погранзаставе в селе Бейнеу Мангистауской области. До этого в Жамбылской области умер солдат-срочник Алибек Калбай, который потерял сознание во время утреннего построения. Причиной его смерти позже назвали многочисленные травмы тела.
Ранее Токаев заявил, что укрепление оборонного потенциала страны и повышение боеготовности военнослужащих — одни из важнейших задач властей республики.