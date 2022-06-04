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27 минут назад

В Казахстане решили расследовать загадочные случаи смерти солдат

Газета.Ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение создать спецкомиссию для расследования участившихся случаев гибели военнослужащих. Об этом сообщает портал ORDA.

Токаев поручил расследовать загадочные случаи смерти солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что новое подразделение возглавит секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов. Под его руководством власти будут вести расследование причин смертей военнослужащих и устранять неуставные отношения в армии.

Поручение главы государства вышло после того, как стало известно о смерти 19-летнего солдата Едиля Тешебаева, тело которого нашли рядом с веревкой на погранзаставе в селе Бейнеу Мангистауской области. До этого в Жамбылской области умер солдат-срочник Алибек Калбай, который потерял сознание во время утреннего построения. Причиной его смерти позже назвали многочисленные травмы тела.

Ранее Токаев заявил, что укрепление оборонного потенциала страны и повышение боеготовности военнослужащих — одни из важнейших задач властей республики.

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