Токаев поручил расследовать загадочные случаи смерти солдат

Отмечается, что новое подразделение возглавит секретарь Совбеза Гизат Нурдаулетов. Под его руководством власти будут вести расследование причин смертей военнослужащих и устранять неуставные отношения в армии.

Поручение главы государства вышло после того, как стало известно о смерти 19-летнего солдата Едиля Тешебаева, тело которого нашли рядом с веревкой на погранзаставе в селе Бейнеу Мангистауской области. До этого в Жамбылской области умер солдат-срочник Алибек Калбай, который потерял сознание во время утреннего построения. Причиной его смерти позже назвали многочисленные травмы тела.