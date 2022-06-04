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36 минут назад

Японец в одиночку на яхте пересек Тихий океан в 83 года

Елена Прошина

Японский мореплаватель Кеничи Хори стал самым старым человеком в мире, в одиночку совершившим безостановочное путешествие через Тихий океан. Об этом сообщает AP.

Японец в одиночку на яхте пересек Тихий океан в 83 года
Фото: соцсетисоцсети

83-летний японец вернулся домой в субботу, успешно завершив плавание на шестиметровой яхте.

В марте Кеничи Хори вышел из гавани для яхт в Сан-Франциско. Сегодня он прибыл к японскому побережью в проливе Кии.

Последние три дня пути японец провел, борясь с сильным приливом. Всего он преодолел 8500 км в течение 69 дней.

«Я только что пересек финишную черту. Я устал», — написал Хори в блоге после прибытия его парусного судна Suntory Mermaid III к японскому берегу.

Шестьдесят лет назад, в 1962 году, Хори совершил аналогичное путешествие, но по обратному маршруту: из Японии он приплыл в США.

Мореплаватель также совершил ряд других дальних одиночных круизов, включая кругосветное плавание в 1974 году.

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