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13 минут назад

ООН сочла сложными переговоры с РФ о разблокировке портов Украины

Говорит Москва

Представители всемирной организации продолжают дискуссию с Москвой о способах вывоза запасов зерна и «пресечению мирового продовольственного кризиса».

В ООН оценили переговоры с РФ о разблокировке портов Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил журналистам на видеоконференции кризисный координатор ООН на Украине Амин Авад. По его словам, сейчас в портах республики остаётся груз с десятками миллионов тонн зерновых. Он выразил опасения из-за возможного голода, который, в частности, грозит странам Африки и может быть более масштабным, чем в 2011 году.

Литва предложила вывозить зерно с Украины через свои порты

«Мы настроены оптимистически — о чём-то всё-таки договоримся, хотя переговоры проходят крайне сложно», — передаёт слова Авада агентство BNS.

В мире,Амин Авад,ООН,
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