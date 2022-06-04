В ООН оценили переговоры с РФ о разблокировке портов Украины

Об этом заявил журналистам на видеоконференции кризисный координатор ООН на Украине Амин Авад. По его словам, сейчас в портах республики остаётся груз с десятками миллионов тонн зерновых. Он выразил опасения из-за возможного голода, который, в частности, грозит странам Африки и может быть более масштабным, чем в 2011 году.