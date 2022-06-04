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6 минут назад

Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса российского самолета

Илья Родин

Власти Шри-Ланки сообщили, что не связаны с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо. Они считают, что произошедшее вызвано коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading. По их мнению, компании обязаны решить свои проблемы самостоятельно, без решения государства. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса российского самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что воздушное судно Airbus A330-300, которое должно было выполнить рейс Коломбо-Москва 2 июня, было задержано из-за того, что авиавласти Шри-Ланки не дали разрешение на вылет.

Туристы, которые из-за спора компаний не смогли вылететь в Россию, размещены в хороших отелях. Их информируют о происходящем, сообщает газета «Известия».

«Отели очень прекрасные, хорошие, здесь полноценное питание. Мы ни за что здесь не платили ни вчера, ни сегодня. Трехразовое питание, шведский стол, то есть полностью обслуживают как гостей отеля. Сегодня начали приходить всем туристам застрявшим переоформленные билеты на завтрашний вылет и послезавтрашний... Никакой паники нет», - рассказал один из пассажиров отмененного рейса.

Судебное слушание о снятии ареста назначено на восьмое июня. Из-за этого инцидента МИД России заявил протест послу Шри-Ланки, а компания «Аэрофлот» временно прекратила рейсы в Коломбо.

В мире,МИД России,Аэрофлот,
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