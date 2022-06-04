Власти Шри-Ланки прокомментировали отмену рейса российского самолета

«Отели очень прекрасные, хорошие, здесь полноценное питание. Мы ни за что здесь не платили ни вчера, ни сегодня. Трехразовое питание, шведский стол, то есть полностью обслуживают как гостей отеля. Сегодня начали приходить всем туристам застрявшим переоформленные билеты на завтрашний вылет и послезавтрашний... Никакой паники нет», - рассказал один из пассажиров отмененного рейса.