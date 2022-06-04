В Германии появилась реклама с приглашением украинок в постель

В Германии появилась уличная реклама, приглашающая украинских беженок в постель. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

На баннере основатель сети ресторанов KFC полковник Сандерс лежит в двуспальной кровати, откинув край одеяла. Подушка рядом с ним пустует.

Chicks from Ukraine are very welcome to Germany («Цып с Украины очень ждут в Германии»), — гласит текст на билборде.

Ниже размещен логотип сервиса бронирования Booking.com.

Западные СМИ уже сообщали, что украинским беженкам, которые ищут жилье в Европе с помощью социальных сетей, часто приходят сообщения от мужчин, желающих доступного секса. Это вызывало возмущение пользователей соцсетей.