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9 минут назад

В Германии появилась реклама KFC с приглашением украинок в постель

Майк Габриелян

В Германии появилась уличная реклама, приглашающая украинских беженок в постель. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии появилась реклама с приглашением украинок в постель
Фото: ReutersReuters

На баннере основатель сети ресторанов KFC полковник Сандерс лежит в двуспальной кровати, откинув край одеяла. Подушка рядом с ним пустует.

Chicks from Ukraine are very welcome to Germany («Цып с Украины очень ждут в Германии»), — гласит текст на билборде.

Ниже размещен логотип сервиса бронирования Booking.com.

Западные СМИ уже сообщали, что украинским беженкам, которые ищут жилье в Европе с помощью социальных сетей, часто приходят сообщения от мужчин, желающих доступного секса. Это вызывало возмущение пользователей соцсетей.

Ранее в Британии мужчина бросил партнершу и детей и сбежал с украинской беженкой, которую пара приютила десять дней назад.

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