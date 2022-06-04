В США заявили о дипломатической победе Путина

Корреспондент Дэвид Маккензи в эфире телеканала CNN заявил, что визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в российскую столицу является дипломатической победой президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», - уточнил Дэвид Маккензи.

От отметил, что украинский конфликт напрямую касается африканских стран и им приходится крайне аккуратно вести свою политику. В частности, многие государства Африки не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Москву. По мнению редакции, это тоже дипломатическая победа Владимира Путина.

Кроме того, глава Сенегала потребовал от западных стран вывести зерно и удобрения из-под ограничительных мер против Москвы, так как невозможность их приобретения значительно ухудшила ситуацию в сфере продовольствия.