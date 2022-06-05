В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
38 минут назад

Посол Украины счел отказ Германии поставлять оружие Киеву позором

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».

«Позор, который войдет в историю»: посол Украины раскритиковал ФРГ
Фото: ReutersReuters

«Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder», – написал дипломат в Twitter.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

СМИ: В Евросоюзе вспыхнула паника из-за успехов России на Украине

Ранее украинский посол в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».

Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. По данным СМИ, политику грозит отставка, ведь ситуация на Украине привела к внутриполитическому кризису в самой Германии.

В мире,Ситуация в мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,ЕС,
59
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители