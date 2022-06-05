«Позор, который войдет в историю»: посол Украины раскритиковал ФРГ

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».

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«Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder», – написал дипломат в Twitter.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.

Ранее украинский посол в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».