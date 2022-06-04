Посольство Мексики объяснило отказ в визах на украинском языке россиянам

Посольство Мексики в РФ заявило, что исправит ошибку на сайте, который отказывал россиянам в визах на украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.

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«Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», - сообщили в мексиканском диппредставительстве в РФ.

Дипломаты также отметили, что сайт, где получают электронное разрешение для посещения Мексики, принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции).