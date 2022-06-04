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32 минуты назад

Посольство Мексики объяснило отказ в визах на украинском языке россиянам

Майк Габриелян

Посольство Мексики в РФ заявило, что исправит ошибку на сайте, который отказывал россиянам в визах на украинском языке. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство Мексики объяснило отказ в визах на украинском языке россиянам
Фото: ReutersReuters

«Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», - сообщили в мексиканском диппредставительстве в РФ.

Дипломаты также отметили, что сайт, где получают электронное разрешение для посещения Мексики, принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции).

Оформлявшие визы в Мексику россияне получили отказ на украинском языке

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне при оформлении визы на сайте посольства Мексики в РФ стали получать отказ на украинском языке. После указания гражданства «Россия» в соответствующем поле на экране появлялось сообщение, в котором по-украински указано, что запрос не обработан.

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