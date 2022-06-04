Источники CNN сообщили, что представители США, Великобритании и Европейского союза в настоящее время постоянно обсуждают пути разрешения украинского кризиса. Дипломаты и чиновники Киева на заседания не приглашаются. Об этом пишет РБК.

Источники подчеркнули, что правительства западных стран обеспокоены тем, что военные действия могут затянуться на несколько лет в том случае, если Москва и Киев не договорятся. А шансы на это велики, так как Украина не желает идти на какие-либо уступки.

«Мы можем предложить любые планы, которые захотим, но вряд ли Киев пойдет на что-либо, что в данный момент уступит территорию», - пояснили журналистам чиновники НАТО.

Во время встреч представители «коллективного Запада» обсудили, среди прочего, поэтапный план по урегулированию конфликта, предложенный в конце мая итальянскими властями.

Прежде всего, напомнило издание, Рим рекомендует обеспечить режим прекращения огня, начать постепенный процесс демилитаризации. Далее необходимо обсудить на международном уровне статус Украины. Предполагается полный отказ от вступления страны в НАТО, но присоединение к ЕС все же будет возможно в дальнейшем.

На третьем этапе должны будут пройти двусторонние переговоры дипломатов Москвы и Киева о статусе Крыма, Луганской и Донецкой народных республик. Четвертый пункт итальянского плана включает в себя многостороннее соглашение. Контролировать выполнение всех пунктов должна будет международная группа, в которую войдут представители США, Китая и других стран.