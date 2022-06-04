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36 минут назад

Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Никола Пашиняна

Газета.Ruиещё 4

Участники протестной акции в Ереване выдвинулись к резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где ранее были массовые стычки с полицией. Об этом сообщает РИА «Новости» с места событий.

Протестующие в Ереване выдвинулись к резиденции Пашиняна
Фото: ReutersReuters

Люди большой колонной, сопровождаемые автомобилем с музыкой, идут к резиденции Пашиняна, уточняет агентство.

Ранее СК Армении возбудил уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках» в связи с прошедшими в пятницу митингами у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна. По делу задержаны 13 человек, отметили в СК.

Сторонники армянской оппозиции утром 25 мая заблокировали входы в здание резиденции президента Армении в центре Еревана. Известно, что во главе митингующих стоит депутат республиканского парламента от оппозиционных фракций, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

До этого сообщалось, что протестующие заблокировали входы в здание МИД Армении.

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