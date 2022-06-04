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46 минут назад

Макрон не исключил личную поездку в Киев

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности личной поездки в Киев. В интервью французской газете Le Figaro глава республики также высказался о готовности увеличить финансовую и военную поддержку Украины. Ранее Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на вступление в Евросоюз в ходе июньского саммита.

Во Франции узнали о возможной поездке Макрона к Зеленскому
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Сегодня я ничего не исключаю, — ответил Макрон на вопрос журналистов о том, посетит ли он столицу Украины в обозримом будущем.

В мае Зеленский осудил попытки своего коллеги Макрона выступить посредником в сложившейся ситуации между Москвой и Киевом. Украинская сторона на уступки не пойдет, заявил украинский лидер.

До этого президент Франции предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое сможет принять Украину и другие страны, стремящиеся в ЕС. По его мнению, вступление Украины в ЕС может растянуться на годы.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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