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35 минут назад

"Успехов на Луне": Байден поспорил с Маском об экономике

Майк Габриелян

Президент США Джо Байден вступил в заочную перепалку с миллиардером Илоном Маском и вывел напряженность в их отношениях «на новый уровень». Об этом сообщает издание Insiderpaper.

Байден вступил в перепалку с Маском
Фото: ReutersReuters

Байден пожелал основателю SpaceX «всего наилучшего» на Луне после того как бизнесмен «выразил пессимизм в отношении экономики США на планете Земля».

Накануне стало известно, что Маск заявил менеджерам Tesla об «очень плохом предчувствии» по поводу экономики США. Миллиардер намерен на 10% сократить число персонала, занятого на производстве электромобилей.

В ответ Байден сослался на майские данные о занятости в США. По мнению ряда экономистов, они потенциально указывают на оздоровление экономики после пандемии.

Байден, в частности, указал на рост конкурентов Tesla.

«Пока Илон Маск говорит об этом (о падении экономики США), Ford значительно увеличивает свои инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, Stellantis, также делает аналогичные инвестиции в электромобили», — сказал Байден.

«Так что больших успехов ему в путешествии на Луну», — сказал Байден.

Компания Маска SpaceX была выбрана НАСА для создания посадочного модуля для полета на Луну.

Ранее в США потребовали от Байдена и Пентагона отчитаться о расходовании 40 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине.

В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,Ford,SpaceX,NASA,Пентагон,
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