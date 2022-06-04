Представители стран ЕС войдут в трибунал над украинскими военными

Заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что представители ДНР и ЛНР примут участие в разработке устава международного трибунала над украинскими боевиками, в состав трибунала могут войти и представители Германии, Италии, США и Франции, передает "Интерфакс".

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"Сейчас уже идет международный общественный трибунал, и там присутствуют международные эксперты, там и США, и Германия, и Франция, и Италия. Они уже присутствуют в международном трибунале, который проходит под эгидой Общественной палаты РФ", - сказала она.

Замминистра выразила надежду, что к трибуналу могут также присоединиться и коллеги из Южной Осетии и Абхазии. По словам Сороки, совместными усилиями сторон будут разрабатываться уставные документы. С 2014 года власти Украины ведут военную операцию против ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота и заявили о своей независимости.