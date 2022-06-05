В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Бывший командир территориальной обороны Херсона подал документы на российский паспорт

ТАССиещё 2

Бывший командир батальона войск территориальной обороны города Херсона Дмитрий Кузьменко подал документы на получение российского паспорта. Вместе с женой он принес необходимый пакет документов в паспортный центр, передает корреспондент ТАСС.

"У нас сегодня знаменательная дата, мы прибыли с супругой. После долгих раздумий решили подать заявление на получение гражданства РФ", - сказал в воскресенье Дмитрий Кузьменко. Он отметил, что решение вызвано тем, что семья хочет жить в "свободной новой стране на территории Херсона". По его словам, Россия обеспечит уверенность в завтрашнем дне, а войска - безопасность.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время территория Херсонской области находится под контролем ВС РФ, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

В мире,Видео,Дмитрий Кузьменко,Владимир Путин,Верховный суд,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители