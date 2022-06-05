"У нас сегодня знаменательная дата, мы прибыли с супругой. После долгих раздумий решили подать заявление на получение гражданства РФ", - сказал в воскресенье Дмитрий Кузьменко. Он отметил, что решение вызвано тем, что семья хочет жить в "свободной новой стране на территории Херсона". По его словам, Россия обеспечит уверенность в завтрашнем дне, а войска - безопасность.