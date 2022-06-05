Бывший командир батальона войск территориальной обороны города Херсона Дмитрий Кузьменко подал документы на получение российского паспорта. Вместе с женой он принес необходимый пакет документов в паспортный центр, передает корреспондент ТАСС.
"У нас сегодня знаменательная дата, мы прибыли с супругой. После долгих раздумий решили подать заявление на получение гражданства РФ", - сказал в воскресенье Дмитрий Кузьменко. Он отметил, что решение вызвано тем, что семья хочет жить в "свободной новой стране на территории Херсона". По его словам, Россия обеспечит уверенность в завтрашнем дне, а войска - безопасность.
21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время территория Херсонской области находится под контролем ВС РФ, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.