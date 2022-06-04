В Германии указали на изменение позиции США по Украине

Депутат бундестага Германии Петр Быстронь указал, что США изменили свою позицию по ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на iDNES.cz.

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Как отметил немецкий парламентарий, слова Киссинджера вступают в прямое противоречие с мнением европейских политиков, которые выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом Киссинджер лишь перенес изменение нарратива в конфликте на европейскую почву, написал депутат.

По его словам, Вашингтон начал менять свою позицию с тех пор, как New York Times опубликовал статью, в которой говорилось, что боевые действия между Россией и Украиной не входят в планы США. При этом в марте издание призывало помогать Украине до тех пор, пока она не добьется своей цели «вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется». Киссинджер считает, такая перемена свидетельствует о том, что США больше не заинтересованы в военном противостоянии России и Украины.