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36 минут назад

В Германии указали на изменение позиции США по Украине

Елена Прошина

Депутат бундестага Германии Петр Быстронь указал, что США изменили свою позицию по ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют заявление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на iDNES.cz.

В Германии указали на изменение позиции США по Украине
Фото: ТАССТАСС

Как отметил немецкий парламентарий, слова Киссинджера вступают в прямое противоречие с мнением европейских политиков, которые выступают против мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом Киссинджер лишь перенес изменение нарратива в конфликте на европейскую почву, написал депутат.

США и ЕС начали обсуждать условия перемирия на Украине

По его словам, Вашингтон начал менять свою позицию с тех пор, как New York Times опубликовал статью, в которой говорилось, что боевые действия между Россией и Украиной не входят в планы США. При этом в марте издание призывало помогать Украине до тех пор, пока она не добьется своей цели «вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется». Киссинджер считает, такая перемена свидетельствует о том, что США больше не заинтересованы в военном противостоянии России и Украины.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон за последние 30 лет и так значительно расширил сферу своего влияние. Однако вмешаться в ситуацию на Украине США не могут, так как территория государства «входит в сферу влияния другой мировой державы», полагает Киссинджер.

В мире,Генри Киссинджер,Бундестаг,ЕС,
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