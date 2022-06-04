В Чехии рассказали про хамство Зеленского Западу

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил представителям Запада, которые призвали Киев сосредоточиться на дипломатическом пути решения конфликта. Об этом заявил Либор Дворжак в колонке для iROZHLAS, сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что правительство Европы обеспокоено перспективой продолжительного конфликта России и Украины. На этой почве среди западной общественности возникли разногласия. Например, в Европейском союзе не смогли прийти к соглашению о том, стоит ли поддерживать намерение Украины активно обороняться или призвать ее добиваться разрешения ситуации через дипломатию. Дворжак при этом подчеркнул, что Киев категорически отвергает последний вариант.