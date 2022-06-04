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33 минуты назад

В Чехии рассказали про хамство Зеленского Западу

Елена Прошина

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил представителям Запада, которые призвали Киев сосредоточиться на дипломатическом пути решения конфликта. Об этом заявил Либор Дворжак в колонке для iROZHLAS, сообщает РИА Новости.

В Чехии рассказали про хамство Зеленского Западу
Фото: EPAEPA

Он пояснил, что правительство Европы обеспокоено перспективой продолжительного конфликта России и Украины. На этой почве среди западной общественности возникли разногласия. Например, в Европейском союзе не смогли прийти к соглашению о том, стоит ли поддерживать намерение Украины активно обороняться или призвать ее добиваться разрешения ситуации через дипломатию. Дворжак при этом подчеркнул, что Киев категорически отвергает последний вариант.

«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — написал он.

Дворжак пояснил, что в ответ на предложение Европейского союза добиться мирного урегулирования конфликта, Украина потребовала от США и ЕС ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.

За примирение уже выступили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и итальянский премьер-министр Марио Драги.

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

В мире,Алексей Арестович,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Марио Драги,НАТО,ЕС,
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