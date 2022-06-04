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17 минут назад

Оформлявшие визы в Мексику россияне получили отказ на украинском языке

Газета.Ru

Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в Российской Федерации, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Оформлявшие визы в Мексику россияне получили отказ на украинском языке
Фото: ReutersReuters

Корреспондент агентства утверждает, что при указании российского гражданства после заполнения анкеты для заявки на получение визы появляется текст на украинском языке. В нем говорится, что запрос не был обработан.

Ранее руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко рассказала "Газете.Ru", что проще и быстрее всего для россиян сейчас получить шенгенскую визу в визовых центрах Италии и Франции. Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить визу на год или дольше.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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