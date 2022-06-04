Оформлявшие визы в Мексику россияне получили отказ на украинском языке

Граждане, пытающиеся оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в Российской Федерации, получают отказ в оказании этой услуги, причем сам отказ приходит на украинском языке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Корреспондент агентства утверждает, что при указании российского гражданства после заполнения анкеты для заявки на получение визы появляется текст на украинском языке. В нем говорится, что запрос не был обработан.
Ранее руководитель направления онлайн-туров Travelbelka Диля Демиденко рассказала "Газете.Ru", что проще и быстрее всего для россиян сейчас получить шенгенскую визу в визовых центрах Италии и Франции. Эксперт добавила, что, если у человека уже были итальянские или французские визы, есть шанс получить визу на год или дольше.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.