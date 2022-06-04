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1 час назад

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики

ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу у тихоокеанского побережья штата Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики
Фото: flickr.comflickr.com

"Предварительные данные: [произошло] землетрясение магнитудой 5,2 в 82 км к юго-востоку от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас", - говорится в записи.

Очаг подземного толчка залегал на глубине 10 км. Согласно данным регионального управления по чрезвычайным ситуациям, сведений о разрушениях или пострадавших среди населения не поступало.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Удары стихии повредили свыше 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 40 тыс. были полностью уничтожены. Материальный ущерб был причинен более чем 2 млн человек.

В мире,Землетрясение,
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