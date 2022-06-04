Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Мексики

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в пятницу у тихоокеанского побережья штата Чьяпас на юге Мексики . Об этом сообщила в Twitter Национальная сейсмологическая служба.

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами удара стихии 7 сентября (магнитудой 8,2) в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября (магнитудой 7,1) унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико. Удары стихии повредили свыше 180 тыс. домов и квартир в южных и центральных штатах, порядка 40 тыс. были полностью уничтожены. Материальный ущерб был причинен более чем 2 млн человек.