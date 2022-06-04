Протесты в Ереване: Пострадали полсотни человек

В Ереване прошла акция протеста, которая закончилась столкновением манифестантов с полицией. В результате инцидента пятьдесят человек пострадали, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении.
Как рассказали в ведомстве, большинство пострадавших — сотрудники правоохранительных органов.
«По состоянию на 23.00 (22.00 по Москве) в различные медцентры обратились 50 человек, 36 из них — сотрудники полиции, 16 — гражданские лица. Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют», — говорится в сообщении.
Полиция Еревана добавила, что еще 11 человек были задержаны и доставлены в отделения. Отмечается, что участники акции не последовали указаниям представителей правоохранительных органов и закидали их камнями, бутылками и металлическими предметами.
Полицейские в свою очередь применили светошумовые гранаты, специальные средства и задержали часть манифестантов. В ведомстве указали, что по факту столкновения было возбуждено уголовное дело.
Акция протеста произошла у правительственной резиденции в центре Еревана на перекрестке улиц Прошян-Демирчян. Там проживает премьер-министр Армении Никола Пашинян. Участники акции требовали его отставки.