Протесты в Ереване: Пострадали полсотни человек

В Ереване прошла акция протеста, которая закончилась столкновением манифестантов с полицией. В результате инцидента пятьдесят человек пострадали, один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Армении.

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Как рассказали в ведомстве, большинство пострадавших — сотрудники правоохранительных органов.

«По состоянию на 23.00 (22.00 по Москве) в различные медцентры обратились 50 человек, 36 из них — сотрудники полиции, 16 — гражданские лица. Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют», — говорится в сообщении.

Полиция Еревана добавила, что еще 11 человек были задержаны и доставлены в отделения. Отмечается, что участники акции не последовали указаниям представителей правоохранительных органов и закидали их камнями, бутылками и металлическими предметами.

Полицейские в свою очередь применили светошумовые гранаты, специальные средства и задержали часть манифестантов. В ведомстве указали, что по факту столкновения было возбуждено уголовное дело.