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27 минут назад

Стало известно об обсуждении США и ЕС возможных условий перемирия на Украине

Елена Прошина

Администрация США и европейские страны в течение последних нескольких недель обсуждали возможные рамки перемирия на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники, передает ТАСС.

Стало известно об обсуждении США и ЕС возможных условий перемирия на Украине
Фото: ReutersReuters

Как отмечает телеканал, Украина не участвовала в этих дискуссиях. При этом собеседники CNN не указали конкретных рамок беседы, однако отметили, что Белый дом не намерен давить на Киев по вопросу территориальных уступок. Источники утверждают, что итальянская инициатива так и не получила поддержки.

Собеседники CNN подчеркнули, что Вашингтон не надеется на скорое перемирие России и Украины, так как ни одна из сторон не выражает готовность пойти на уступки. При этом альтернатива достижения договоренности — затягивание конфликта на неопределенный срок, а это непременно негативно скажется на мировой экономике. Однако США планируют поддерживать Украину достаточно долго, чтобы государство добилось мирного урегулирования конфликта, а не капитулировало.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия передала ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине. Оно предполагает прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям».

В мире,Администрация США,ООН,ЕС,
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