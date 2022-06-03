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33 минуты назад

CNN: США и страны ЕС обсуждали возможные условия перемирия на Украине

ТАСС

Представители администрации США на протяжении последних нескольких недель проводили регулярные консультации с европейскими союзниками относительно возможных рамок перемирия на Украине. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники.

Стало известно об обсуждении США и ЕС возможных условий перемирия на Украине
Фото: ReutersReuters

Согласно их информации, Украина в этих дискуссиях участия не принимала. Собеседники CNN при этом не назвали каких-то конкретных рамок, в которых велось обсуждение, однако подчеркнули, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев с целью территориальных уступок. Итальянская инициатива по возможному перемирию, согласно данным источников, поддержки не получила.

Хотя такие консультации проводились, собеседники CNN отмечают, что Вашингтон пока не видит готовности сторон к перемирию. Однако альтернативой достижения договоренности является затягивание конфликта на неопределенный срок, что ведет к нарастанию проблем в мировой экономике. При этом США все равно надеются, что "смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции".

Ранее газета "Репубблика" сообщила, что Италия передала ООН и партнерам по Группе семи предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по "оспариваемым территориям" и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

В мире,Администрация США,ООН,ЕС,
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