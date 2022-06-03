Стало известно об обсуждении США и ЕС возможных условий перемирия на Украине

Представители администрации США на протяжении последних нескольких недель проводили регулярные консультации с европейскими союзниками относительно возможных рамок перемирия на Украине. Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на американские правительственные источники.

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Согласно их информации, Украина в этих дискуссиях участия не принимала. Собеседники CNN при этом не назвали каких-то конкретных рамок, в которых велось обсуждение, однако подчеркнули, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Киев с целью территориальных уступок. Итальянская инициатива по возможному перемирию, согласно данным источников, поддержки не получила.

Хотя такие консультации проводились, собеседники CNN отмечают, что Вашингтон пока не видит готовности сторон к перемирию. Однако альтернативой достижения договоренности является затягивание конфликта на неопределенный срок, что ведет к нарастанию проблем в мировой экономике. При этом США все равно надеются, что "смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции".