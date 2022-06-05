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46 минут назад

ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в ДНР

Lenta.ruиещё 7

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины уничтожена шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка. Об этом сообщает Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

Как отмечается, украинские военные «били из минометов, градов и ураганов». В Народной милиции заявили, что Украина «воюет с гражданским населением Донбасса, целенаправленно уничтожая инфраструктуру».

Названо число жертв в результате массированных обстрелов в ДНР.

5 июня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметров. Снаряды были выпущены в направлении Авдеевки и Донецка.

4 июня пять человек в ДНР погибли, 20 получили ранения в результате обстрелов со ВСУ.

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