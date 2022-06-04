Макрон запретил унижать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 3 июня, в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. Свой «запрет» он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой . Об этом сообщает ТАСС .

В том же интервью Макрон подсчитал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с российским лидером Владимиром Путиным не менее 100 часов. По его словам, он посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине. При этом французский лидер подчеркнул, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.