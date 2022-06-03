В ФРГ назвали Зеленского проблемой

Попытки президента Украины Владимира Зеленского захватить и контролировать власть в стране являются проблемой и вызывают сильное беспокойство в ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на правительственных чиновников и комментарии экспертов.

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«На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти», — следует из материала.

По словам одного из экспертов, украинский лидер лично пытается усилить зависимые от него институты власти, несмотря на гарантии конституции обеспечить его сильной позицией в политическом аппарате.

В публикации также говорится, что поставки вооружения на Украину стали еще одной проблемой. В Германии опасаются неразумных действий со стороны Киева, например, применение немецкого оружия для ударов по российской территории, пишет газета. Die Zeit отмечает, что Зеленский и раньше вызывал раздражение у иностранных политиков, нарушая дипломатические протоколы и срывая двусторонние встречи. За это в Берлине сравнивали украинское правительство «с отрядом панков».