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8 минут назад

В ФРГ назвали Зеленского проблемой

Lenta.ru

Попытки президента Украины Владимира Зеленского захватить и контролировать власть в стране являются проблемой и вызывают сильное беспокойство в ФРГ. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на правительственных чиновников и комментарии экспертов.

В ФРГ назвали Зеленского проблемой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти», — следует из материала.

По словам одного из экспертов, украинский лидер лично пытается усилить зависимые от него институты власти, несмотря на гарантии конституции обеспечить его сильной позицией в политическом аппарате.

В публикации также говорится, что поставки вооружения на Украину стали еще одной проблемой. В Германии опасаются неразумных действий со стороны Киева, например, применение немецкого оружия для ударов по российской территории, пишет газета. Die Zeit отмечает, что Зеленский и раньше вызывал раздражение у иностранных политиков, нарушая дипломатические протоколы и срывая двусторонние встречи. За это в Берлине сравнивали украинское правительство «с отрядом панков».

Ранее стало известно, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также приняли участие в межправительственной консультации, по итогам которой был заключен меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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