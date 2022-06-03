Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян

Власти Украины подготовили список более чем из 12 тыс. россиян, в отношении которых украинские дипломаты будут добиваться введения ограничительных мер. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на [патриарха] Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов", - приводит слова Николенко украинское агентство УНИАН.
"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций к тем, кто способствует или причастен к агрессии России", - заявил представитель МИД.
Никаких фамилий из списка Николенко не привел.
Украина уже неоднократно вводила санкции в отношении россиян, в частности против деятелей искусства и культуры.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.