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34 минуты назад

Украина подготовила санкционный список более чем из 12 тыс. россиян

ТАСС

Власти Украины подготовили список более чем из 12 тыс. россиян, в отношении которых украинские дипломаты будут добиваться введения ограничительных мер. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Украина подготовила санкционный список из 12 тыс. россиян
Фото: TwitterTwitter

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на [патриарха] Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тыс. российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов", - приводит слова Николенко украинское агентство УНИАН.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций к тем, кто способствует или причастен к агрессии России", - заявил представитель МИД.

Никаких фамилий из списка Николенко не привел.

Украина уже неоднократно вводила санкции в отношении россиян, в частности против деятелей искусства и культуры.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Олег Николенко,Владимир Путин,
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