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1 час назад

Ле Пен закидали яйцами

Вероника Полынина

Кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен закидали яйцами во время поездки на север страны, сообщает Le Parisien.

Ле Пен закидали яйцами
Фото: ReutersReuters

Политика атаковали в центре городка Сент-Аман-лез-О, куда она приехала в рамках предвыборной парламентской кампании. По словам очевидцев, неизвестный бросил в Ле Пен яйца и адресовал ей несколько оскорбительных реплик.

На записи, которое публикует издание, видно, как улыбающаяся Ле Пен идет по улице в центре города, и вдруг в нее что-то летит из толпы. Политик закрывает лицо руками, затем ее прикрывает собой охранник.

«Ее окружили несколько охранников, но все быстро уладилось, и она продолжила свой путь», - рассказали очевидцы.

По предварительным данным, хулигана, атаковавшего Ле Пен, задержала полиция.

В мире,Марин Ле Пен,
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