Кандидат на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен закидали яйцами во время поездки на север страны, сообщает Le Parisien.

Фото: Reuters Reuters

Политика атаковали в центре городка Сент-Аман-лез-О, куда она приехала в рамках предвыборной парламентской кампании. По словам очевидцев, неизвестный бросил в Ле Пен яйца и адресовал ей несколько оскорбительных реплик.

На записи, которое публикует издание, видно, как улыбающаяся Ле Пен идет по улице в центре города, и вдруг в нее что-то летит из толпы. Политик закрывает лицо руками, затем ее прикрывает собой охранник.

«Ее окружили несколько охранников, но все быстро уладилось, и она продолжила свой путь», - рассказали очевидцы.